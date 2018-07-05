«ويتيكس» يرسّخ الاستدامة ويحقق التوازن بين التنمية والبيئة

المصدر: دبي - البيان

تنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة العشرين لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2018، بتوجيهات كريمــة مــن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، ويساهم المعرض في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة وترسيخ دعائم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويقام المعــرض تحت مظلة الدورة الخامسة من الأسبوع الأخضر، ويتزامن مع الدورة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية.

ولا يزال «ويتيكس» في طليعة أكبر المعارض المتخصصة في العالم، ومنذ انطلاقه في عام 1999 كمعرض لتقنيات إدارة المياه، تطور معرض «ويتيكس» بشكل متسارع، حيث تم في عام 2001 إضافة قطاع الطاقة، لتقوم بعدها هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2004 بتوسيع هذا القطاع ليشمل مجالات البيئة وإدارة النفايات، ومن ثم الأبنية الخضراء، وحلول خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في 2008.

توازن

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»: يأتي تنظيم المعرض ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة وترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاستدامة.

ويشكل «ويتيكس» منصة عالمية رائدة تسلط الضوء هذا العام على الترابط الحثيث بين الاستدامة والثورة الصناعية الرابعة، وتأثير التقنيات الإحلالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير بإنتاج الطاقة النظيفة والمياه، بما يساهم في دعم جهود تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.