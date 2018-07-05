سعود القاسمي يتقبل تعازي سيف بن زايد في وفاة حمد القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أمس تعازي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في قصر خزام عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعموم القواسم الكرام، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد القواسم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التعازي من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق، وكبار المسؤولين في الدولة ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وإلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام جموع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

كما تقبل العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني.

والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.

والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار.

مواساة

تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التعازي من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.