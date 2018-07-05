إطلاق نظام حجز التذاكر والخدمات الذكية لبرواز دبي

المصدر: دبي - فادية هاني

كشف المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي، أمس، عن إطلاق نظام حجز التذاكر الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الجديد لبرواز دبي، أو تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالبرواز، الذي يوفر للزوار طريقةً سهلة تسمح لهم بحجز تذاكرهم مسبقاً، وتضمن لهم اختيار وقت الزيارة المفضل، خاصة وأن المشروع يعتبر من أهم المشاريع السياحية المميزة التي نفذتها البلدية مؤخراً.

وأشار الهاجري الى أن أصحاب الهمم والأطفال دون 3 سنوات، وكبار السن فوق الستين عاماً، يمكنهم زيادة برواز دبي وكافة معالمه مجانا، موضحا أن إجمالي عدد الزوار الذين زاروا البرواز منذ افتتاحه مطلع العام الجاري، حيث بلغ أكثر من 466 ألف زائر من مختلف الجنسيات، سواء من المقيمين أو الزائرين والسواح.

كما أشار إلى أن تذكرة الدخول الى البرواز تخول الزوار دخول واستخدام مرافق حديقة زعبيل كافة دون أية رسوم إضافية، للاستمتاع بمعالم الحديقة، والخدمات الترفيهية العديدة التي تقدمها، بالإضافة الى زيارة برواز دبي الذي يعد أيقونة جمالية بين المباني في الإمارة، فضلا عن كونه معلما تراثيا وتثقيفيا بمعدات حديثة، وأساليب عرض متميزة.

وأكد الهاجري أن إطلاق هذا الموقع الإلكتروني سيساهم في تسهيل عملية الحجز عبر الإنترنت دون الحاجة لأن يتحمل الزائر عناء الازدحام أو تقلبات أحوال الطقس، فضلاً عن تخفيف الازدحام على شباك حجز التذاكر في البرواز، مما يجعل تجربة الزوار أكثر متعة وسهولة.خطط

وقال محمد مبارك المطيوعي مساعد مدير عام البلدية لقطاع الاتصال والمجتمع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته البلدية أمس للإعلان عن إطلاق الموقع، إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للبرواز يأتي تماشياً مع خطط مبادرة دبي الذكية الرامية إلى تمكين سكان الإمارة من الوصول إلى كافة مرافق المدينة باستخدام الأنظمة الإلكترونية الذكية، ودعم هذا النهج التقني ليسود كافة مرافق البرواز

أوضح خالد السويدي مدير إدارة المرافق الترفيهية في البلدية أن «برواز دبي» يُعد معلماً معمارياً بارزاً في قلب المدينة، ويوفر على ارتفاع 150 متراً مناظر بانورامية رائعة للإمارة بشقيها التراثي والحديث.

تقنيات

يطبق برواز دبي تقنية التصوير ومشاركة الصور فوراً عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب توفير خدمة الواي فاي مجاناً للزوار، بالإضافة إلى إطلاق «المرشد الذكي» للتسهيل على الزوار التعرف على كافة معالم البرواز.