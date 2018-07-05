بلدية أبوظبي تنبه بأهمية المحافظة على أعلام الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع - مواطنين ومقيمين - وكذلك المؤسسات والشركات والمسؤولين عن المرافق العامة والخاصة والمباني التجارية والصناعية والحرفية والعزب والمزارع.

والاستراحات ومحطات الخدمة وغيرها إلى أهمية الحفاظ على المعاني والقيم الوطنية السامية لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الحرص على إبقائه عاليا خفاقا، وصيانته بشكل مستمر واستبدال الأعلام التالفة أو ذات الألوان الباهتة المتأثرة بالعوامل الطبيعية والرياح والأتربة.

وأكدت البلدية أنها رصدت خلال حملة تفتيشية في جميع مناطق الشهامة عددا كبيرا من أعلام الدولة التالفة المرفوعة فوق بعض أسطح المنازل والمزارع والعزب وأماكن أخرى بشكل يؤثر سلباً على مظهر المدينة الحضاري ويعكس صورة لا تتناسب مع قيمة ورمزية العلم.

ومن هذا المنطلق، أهابت البلدية بكافة الأخوة المواطنين والمقيمين المبادرة بتغيير الأعلام المتضررة بأشعة الشمس والرياح بأعلام أخرى جديدة تجسد معاني الولاء والوطنية والانتماء من خلال جعل علم الدولة في أفضل وأرقى صوره. ودعت إلى إزالة الأعلام غير المطابقة للمواصفات المطلوبة من حيث الشكل والرونق والمظهر العام.