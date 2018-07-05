جمارك أبوظبي تطّلع على الجهود التطويرية في الإعلام الأمني

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على الجهود التطويرية في إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، ومهامها واختصاصاتها في إطار التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.

وكان المقدم محمد النوه المنهالي، نائب مدير إدارة الإعلام الأمني، التقى الوفد برئاسة سعاد عبد الله كشواني، رئيس قسم الاتصال والتسويق المؤسسي بجمارك أبوظبي، وجرى التعرف إلى أفضل ممارسات الإعلام الأمني، والنماذج الناجحة على المستوى الداخلي والخارجي.

كما تعرف الوفد إلى اختصاصات العمل وأهم المبادرات والحملات الأمنية والتوعوية والإرشادية، وآلية تنفيذها، وعملية إدارة وتفعيل حسابات شرطة أبوظبي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المقدم المنهالي حرص شرطة أبوظبي على مواكبة الأحداث ومتابعة المستجدات التطويرية في مجالات العمل بالتركيز على التوعية الوقائية للجمهور وتعزيز شفافية الخطاب الإعلامي لتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية.

كما تعرف الوفد إلى مهام وأهداف مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بقطاع الموارد البشرية، حيث قدمت النقيب وجدان المطيري مدير المركز شرحاً عن مبادراته لنشر السعادة والإيجابية.