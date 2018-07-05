«بريد الإمارات» تمدد خدمات التوصيل السريع إلى نهاية الشهر الجاري

المصدر: دبي - البيان

قررت مجموعة بريد الإمارات، وبسبب الإقبال الكبير الذي شهدته حملة الخصومات الجذابة على خدمات التوصيل السريع (إكسبريس) للشحنات الدولية، تمديد العروض القيمة من الخصومات المتنوعة للشحنات التي يتراوح وزنها بين 15 و30 كلغ، المرسلة إلى ست وجهات، حتى نهاية يوليو الجاري.

وأوضح عبيد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في مجموعة بريد الإمارات، بأن الدول الست الأولى المشاركة في هذه الحملة، هي الهند ومصر والصين وباكستان والفلبين وبنغلاديش، إذ ستحظى كل وجهة بحزمة محددة من الخصومات الخاصة المصممة للطرود التي يتراوح وزنها من 15-30 كلغ، والتي تبدأ من 17 % وتصل حتى 60 %. مع خدمة التوصيل الدولي السريع في غضون 2-5 أيام.

وأضاف أن مجموعة بريد الإمارات، قامت مؤخراً بتحديث وتطوير خدمة بريد «إكسبريس»، التي تمكن المتعامل من استقبال وإرسال المراسلات والمستندات أو البضائع من الباب للباب.

ودعا القطامي، المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمة السريعة والآمنة إلى أي وجهة في العالم، ذات التكلفة المناسبة، التي تمكن المتعامل من تقفي أثر البعيثة على شبكة الإنترنت، أو من خلال تطبيقات الهاتف الذكي، وتتبع خط سير الإرسالية، حيث تعتبر خدمة إكسبريس من أسرع الخدمات البريدية لإرسال وتسليم المراسلات والمستندات من الباب للباب في اليوم التالي للبعائث المحلية، ومن 2 إلى 5 يوم للبعائث الدولية، مع إثبات تسليم البريد.