بلدية العين تطلق فريق إسعاد المتعاملين وإدارة المقترحات

Ⅶالعين - داوود محمد

أطلقت بلدية مدينة العين فريق نشر الابتسامة وإسعاد المتعاملين وإدارة المقترحات والشكاوى، المكون من 15 موظفاً، يشمل جميع القطاعات والإدارات المعنية في البلدية، و يقدم الفريق خدماته للموظفين والمتعاملين من خلال رفع معدلات السعادة الوظيفية ورفع نسبة إسعاد المتعاملين في جميع الخدمات والأنشطة والفعاليات و المشاريع التي تقدمها بلدية مدينة العين.

وأكد محمد جمعة الظاهري رئيس فريق نشر الابتسامة وإسعاد المتعاملين، أن فريق العمل يسعى لتنفيذ تطلعات القيادة لرفع معدلات السعادة للموظفين والجمهور من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية والمحلية التي تخص السعادة الوظيفية ونشر ثقافة الابتسامة، كما يقوم الفريق بوضع خطة تحسين لنتائج تقييم آليات السعادة الوظيفية وتطبيق خطة التحسين الخاصة بإسعاد المتعاملين.

وقد قدم الفريق ما يقارب من 36 مبادرة، بمعدل 21 مبادرة للموظفين و15 مبادرة للمتعاملين سعياً لرضا وسعادة المتعاملين والموظفين.