تعاون أكاديمي بين شرطة أبوظبي والمجلس الثقافي البريطاني

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني في الدولة، بهدف اعتماد قاعة الاختبارات بمقر إدارة البعثات في قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، كمركز امتحان للطلبة الراغبين في الحصول على شهادة IELTS «نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي» والتعاون في المجال الأكاديمي والتدريب. وقع المذكرة في مقر القيادة العامة، اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، عن شرطة أبوظبي، وعن المجلس، غافين أندرسون مدير المجلس الثقافي البريطاني.

وحضر توقيع المذكرة، العميد عثمان حاجي الخوري مدير إدارة البعثات، ومن المجلس الثقافي البريطاني، ديب أدهيكاري نائب مدير الامتحانات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكلاثيكا شنكار وآمنة خان.