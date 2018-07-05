18 مرشحاً في المقابلات النهائية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن إجراء مقابلات نهائية لثمانية عشر مرشحاً اجتازوا المرحلة السابقة من برنامج «الإمارات لرواد الفضاء»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

واجتاز 18 مرشحاً المقابلات الأولية التي أجراها خبراء من مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك من بين 39 مرشحاً اجتازوا المراحل الأولية التي تضمنت اختبارات مكثّفة شملت اختبارات للذكاء، والقدرات العصبية، واختبارات الشخصية، وغيرها.

وقال يوسف الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسير برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف السياسة الوطنية لقطاع الفضاء، ورؤية القيادة الرشيدة لتطوير فريق وطني من رواد الفضاء القادرين على تحقيق طموحات الدولة في هذا المجال وفق أعلى المستويات العالمية».

وأضاف: «وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة البرنامج لاختيار الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين الذين سيشاركون في مهمات علمية استكشافية في الفضاء».

من جهته، قال سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء: «اتسمت المرحلة السابقة بالمتابعة الدقيقة لكل من التسعة والثلاثين مشاركاً وتأهّل منهم 18 مرشحاً وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وأصبحنا الآن أقرب إلى اختيار أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين من 4 أشخاص.

حيث يخضع المرشحون الثمانية عشر للمرحلة الأخيرة من المقابلات تجريها لجنة عليا تضم خبراء من مركز محمد بن راشد للفضاء ومن وكالات فضاء عالمية».

وسيقوم برنامج الإمارات لرواد الفضاء بإعداد أول رائد فضاء إماراتي وعربي لينضم إلى فريق من رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، وهي بمثابة مختبر علمي مجهز بالكامل وأكبر جسم صناعي يدور حول الأرض وواحدة من أهم الابتكارات البشرية.

وسيتلقّى رائدان فضائيان إماراتيان التدريب في روسيا، واحد من ضمن الطاقم الرئيسي والثاني في الطاقم الاحتياطي، لينضم واحد منهما إلى فريق مكوّن من قائد روسي ورائدة فضاء أميركية على متن مركبة سويوز أم-أس 12 والتي ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل 2019.