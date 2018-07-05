شرطة عجمان تطلق حملة «صيف بلا حوادث»

المصدر: عجمان - البيان

تنفيذاً لحملة «صيف بلا حوادث» الموحدة لعام 2018، وضمن إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي الهادف إلى جعل الطرق أكثر أمناً، أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان حملة توعوية مرورية لتوعية السائقين بأخذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة مع دخول فصل الصيف، من بداية شهر يوليو الحالي ولمدة ثلاثة أشهر.

وجاءت الحملة ضمن جهود شرطة عجمان المتواصلة لجعل الطرق أكثر أمناً وتخفيض نسبة الحوادث المرورية وأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها، حيث تم توزيع بروشورات «حملة صيف بلا حوادث» بروشورات توعوية للسائقين توضح أهم التدابير والاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إن تنفيذ هذه الحملة جاء دعماً لحملة «صيف بلا حوادث» المرورية الموحدة التي أطلقتها إدارة المرور بوزارة الداخلية، ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة المرورية على الطريق وتعزيز التكاتف المجتمعي للحد من الحوادث المرورية.