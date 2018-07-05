1.2 مليون درهم مشاريع «درهم الحمد» خارجياً

المصدر: الشارقة - وام

بلغت قيمة الأعمال والمشاريع التي تم تنفيذها خارج الدولة، من خلال الاستفادة من مشروع «درهم الحمد»، الذي تشرف عليه وتنظمه وتنفذه جمعية الشارقة الخيرية، مليوناً و262 ألفاً و730 درهماً، توزعت في 8 بلدان في قارتي آسيا وأفريقيا، هي الهند وملاوي وموريتانيا وكينيا والصين والنيجر وبنغلاديش وليبريا.

وبلغ عدد المشاريع 169 مشروعاً.

وقال عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية: «إن مشروع «درهم الحمد»، يتميز بقيمة عظيمة، فهذا الدرهم الذي يقدمه المتبرع، يدخل في مشاريع عديدة داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن خدمة «درهم الحمد»، تحظى بإقبال من قبل المتبرعين والمشتركين الذي يحرصون على المشاركة في هذا المشروع المهم والحيوي، كما أنه يعكس مدى وحجم تفاعلنا وتواصلنا مع المتبرعين والداعمين، وتقديرهم لأهمية ومكانة مشروع درهم الحمد، في المساهمة في تنفيذ مشاريع وأعمال عدة».