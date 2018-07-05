%60 إنجاز خطة لجنة عضوية الشارقة لشبكة المدن المراعية للسن

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

نظّم المكتب التنفيذي التابع للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن اجتماعاً تنسيقياً برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، نائب رئيس اللجنة، وجرى خلاله عرض نتائج الخطة الاستراتيجية للنصف الأول من العام الجاري 2018، واطلع أعضاء اللجنة على نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية للجنة والتي بلغت 60 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 من خلال المبادرات الاستراتيجية التفصيلية التي تعمل على تنفيذها العديد من الجهات والدوائر الحكومية في الشارقة ونسبة إنجاز كل منها.

توجيهات

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي أهمية مواصلة العمل على قدم وساق للمحافظة على عضوية إمارة الشارقة بالشبكة الدولية للمدن المراعية للسن وفق التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس اللجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة الدولية للمدن المراعية للسن. وثمن نائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة عضوية الإمارة جهود مختلف الجهات والدوائر الحكومية في تنفيذ المبادرات والمعايير المتعلقة بالبرنامج، مشيداً بالتعاون المستمر وبجودة العمل، مما يبشر بنتائج إيجابية ويعكس مدى التقدم في إنجاز مؤشرات الخطة الاستراتيجية للجنة وتطبيق معايير المدن المراعية للسن.

وأشار الشيخ خالد بن أحمد القاسمي إلى ما حققته الإمارة من قفزات نوعية في تلبية العديد من المتطلبات لما لديها من بنية تحتية ومبادرات نوعية وخدمات متميزة لجميع الفئات العمرية وخاصة كبار السن.

ورحبت اللجنة بانضمام المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان إلى اللجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن. وأكد الاجتماع استمرار التنسيق الدائم مع ممثلي الجهات المعنية لتنفيذ المبادرات وطرح أنشطة جديدة لخدمة 189 معياراً للمحاور الثمانية للمدن المراعية للسن.