إطلاق «ديار الخير 2» لصيانة منازل الأسر المتعففة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت «ديار للتطوير»، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة في دبي، النسخة الثانية من مبادرتها «ديار الخير» الهادفة لتقديم خدمات صيانة المنازل لعددٍ من الأسر المتعففة والفئات محدودة الدخل في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي إطلاق مبادرة «ديار الخير 2» ضمن إطار برامج الشركة لتعزيز المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى دعم مبادرة «عام زايد»، وترسيخاً لقيم ومآثر المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

شراكة

وجددت «ديار للتطوير» شراكتها مع جمعية بيت الخير وجمعية دار البر تزامناً مع إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الخيري الذي سيستمر حتى نهاية العام الجاري، حيث قدمت كلٌ منهما قائمة بالمنازل التي تحتاج إلى تدخل فوري للقيام بأعمال الصيانة الأساسية وتحسين مستوى المعيشة فيها. وبدورها، ستدير شركة «ديار لإدارة المرافق» التابعة لـ«ديار للتطوير» عمليات الصيانة بمشاركة فرق متخصصةٍ من الشركة وعددٍ من المتطوعين من الموظفين.

وأكد سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير» أن: «مبادرة عام زايد هي مناسبة وطنية من شأنها تسليط الضوء على الإرث العظيم الذي تركه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفرصةٌ لتجسيد مآثره الطيبة وسيرته العطرة التي ساهمت ببناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وامتدت ومضاتها لتضيء مختلف بقاع العالم».

نجاح

وأضاف القطامي: «حققت مبادرة «ديار الخير» في نسختها الأولى نجاحاً نفخر به، حيث جسدت قيم المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها شركة «ديار» وشركاؤها تجاه مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنمية حس المشاركة والتطوع، حيث حرصنا على إشراك موظفينا في هذه المبادرة ولم يقتصر الأمر على فريق الصيانة. ولهذا فقد عزمنا على إطلاق النسخة الثانية منها، وتوسعة أنشطتها وتقديم الخدمات والخبرات التي نمتلكها لمن هم بحاجة لها، والتفاعل مع معاناة الأسر التي تعاني من مشاكل تقلق أمنها وسلامتها في منازل قديمة أو غير مكتملة الشروط، وحرصنا على التخفيف عن هذه الأسر.