حمدان بن زايد: حريصون على تطوير الظفرة وتلبية احتياجات الأهالي

المصدر: Ⅶالظفرة - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، حرص القيادة الرشيدة على تطوير وتنمية منطقة الظفرة، وتلبية جميع احتياجات الأهالي وتوفير كل أسباب الراحة والرخاء لهم. جاء ذلك خلال زيارة سموه لمدينة المرفأ، وتفقد خلالها عددا من مشاريع البنية التحتية التطويرية الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها، واطمأن على سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ.

واطلع سموه على عدد من الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية المخصصة للمواطنين، والتي تم مسحها مؤخرا بهدف الاستفادة منها في المجالين السكني والاستثماري. كما تفقد سموه خلال الجولة مشروع طريق مدينة زايد - المرفأ الذي تقوم دائرة النقل في أبوظبي بتطويره وتنفذه شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وبلغت الميزانية المرصودة له نحو 617 مليون درهم. ويعد الطريق -الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر فبراير 2019- من أهم المشاريع الحيوية التي تشهدها منطقة الظفرة، وذلك في إطار أهداف خطة أبوظبي الرامية إلى توفير نظام نقل فعال وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق ومواصلات بمواصفات عالمية رائدة تخدم اقتصاد إمارة أبوظبي.

مشاريع

ولفت سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أهمية إنجاز مشاريع البنية التحتية المختلفة، خاصة في مجال الإسكان والطرق والنقل واستمرار تطوير أنشطة الهيئات والدوائر وتنفيذ خططها الطموحة التي تلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل ومواكبة التطور الشامل الذي تشهده البلاد.

وأشار سموه إلى أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الظفرة، وتلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان، إضافة إلى توفير حلول متكاملة لنقل الخدمات واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة.

كما أشاد سموه بجهود كافة الجهات والشركات المنفذة للمشاريع في منطقة الظفرة، والتي تخدم الجهات الحكومية كمشاريع النقل والطرق والإسكان والتعليم والصحة والمرافق العامة والمراكز الخدمية، وغيرها من المشاريع طويلة الأمد.

استقبال

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان - في مجلس محمد الفلاحي الياسي بمدينة المرفأ - عدداً من المواطنين واستمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم، واطمأن على أحوالهم، واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ هناك.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

رافق سموه خلال الجولة فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والمهندس عتيق خميس المزروعي مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة وعدد من كبار المسؤولين.