«الاتحاد النسائي» يدعم الأسر المنتجة في «صناع الخير»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

يشارك الاتحاد النسائي العام في «معرض صناع الخير»، الذي انطلق أمس، بتنظيم من شركة أبوظبي للنقل والتحكم، لدعم الأسر المنتجة، وإبراز منتجاتها وتسويقها بالشكل المطلوب في الأسواق المحلية.

وتأتي مشاركة الاتحاد النسائي، ممثلاً في الأسر المنتجة، من منطلق حرصه على تشجيع الأسرة الإماراتية، ودفعها إلى استغلال الخامات البيئية لإعداد المنتجات الحرفية والأعمال اليدوية المتنوعة، وإثراء سوق العمل بالكفاءات المتميزة والمبدعة من أبناء هذا الوطن. وأوضحت عائشة بن غليطة المهيري مسؤولة الأسر المنتجة في الاتحاد النسائي العام، أن الاتحاد يعمل، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على تعزيز مثل هذه المبادرات، بهدف الارتقاء بالأسرة الإماراتية بشكل عام، والمرأة من خلال صقل مواهبها وتحويلها إلى منتجات، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ولفتت المهيري إلى أن المرأة الإماراتية بمشاركتها في مثل هذه المحافل، تعد سفيرة لتراث الدولة، من خلال الحرف والصناعات التي تمتاز بالطابع المحلي، حيث تعمل على تعزيز دورها ومكانتها في مختلف المجالات.