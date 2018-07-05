رئيس هيئة الأركان الإندونيسية يزور واحة الكرامة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

زار الفريق أول هادي شاهيانتو رئيس هيئة الأركان في جمهورية إندونيسيا أمس واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي الذي تم تشييده تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وقام الفريق أول شاهيانتو الذي كان في استقباله خلال الزيارة اللواء الركن طيار عبدالله محمد النيادي بجولة اطلع فيها على التصميم الفريد والمميز للواحة وما تحمله من مضامين البطولة والشرف والتضحيات التي قدمها شهداء الوطن وما يعكسه هذا النصب من رمزية ودلالة على الوفاء لذكرى شهداء دولة الإمارات الأبرار. وكان شاهيانتو قد بدأ الزيارة باستعراض مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا ويستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

ثم قام بعدها بجولة في مختلف أنحاء الواحة استمع خلالها إلى شرح مفصل عن مختلف مرافقها واختتمها بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن أسمى آيات التقدير والاحترام لشهداء دولة الإمارات ودور قواتها المسلحة في الدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة في مختلف أرجاء العالم.