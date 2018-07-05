إشادة إندونيسية بجهود الإمارات في تمكين المرأة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أشاد وفد إندونيسي، برئاسة حرم الفريق أول هادي شاهيانتو، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالجهود التي يقدمها الاتحاد النسائي العام في مجال ريادة وتمكين المرأة في كل ميادين الحياة، وذلك بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الإندونيسي لمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، اطلع خلالها على تاريخ تأسيس الاتحاد والاستراتيجية الوطنية التي يعمل بناءً عليها، وتعرّف إلى مجالات عمله، وأهم الإنجازات التي حققها في مجال تمكين المرأة عن طريق الإسهام بشكل دوري وفعّال بمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وتنمية وتطوير قدراتها، وفي مجال خدمة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، علاوة على جهود الاتحاد النسائي العام في مجال تمكين المرأة، وتأهيلها للمشاركة السياسية عن طريق تبني مبادرات عدة. وتفقّد الوفد بعد ذلك قاعة الجوهرة، حيث اطلع على مجموعة من الأوسمة والدروع التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من المؤسسات والجهات المحلية والدولية، تكريماً لها وتقديراً لدورها في دعم القضايا الإنسانية والخيرية والنهوض بالمرأة الإماراتية لتشارك في تنمية مجتمعها.