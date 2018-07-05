هيئة تنمية المجتمع تناقش تفعيل دور مجالس الأحياء في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي سلسلة من الفعاليات والأنشطة في مجلس الراشدية في دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية. وحظيت فعاليات مجلس الراشدية التي أقيمت في شهر رمضان المبارك، باهتمام كبير من أهالي المنطقة تمثل في المشاركة الكبيرة في المحاضرات والجلسات التوعوية وحضور الإفطارات الرمضانية وتقديم مقترحات متنوعة لتطوير اللقاءات التفاعلية لأهالي الحي في المجلس.

وتسعى هيئة تنمية المجتمع إلى العمل مع الجهات والمؤسسات الحكومية لاستثمار مجالس الأحياء كقناة تواصل فعّالة مع أهالي الأحياء، لتعريفهم بالخدمات المقدمة والتعرف على مقترحاتهم التطويرية من جهة، ولتعزيز التواصل بينهم وحثهم على المشاركة في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع من جهة أخرى.

وقالت حصة المري، مدير إدارة التلاحم الاجتماعي بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع: «استقطبت الأنشطة الرمضانية في مجلس الراشدية اهتماماً كبيراً من أهالي المنطقة يشجعنا على تطوير العمل لتصبح مجالس الأحياء مراكز مجتمعية متكاملة لأهالي المنطقة تلعب دوراً في تحسين الخدمات المقدمة لهم، ودوراً كبيراً ومؤثراً في تحسين التواصل بين أهالي المنطقة فضلاً عن إحياء دورها التقليدي في بحث التحديات التي يمر بها أهالي الحي وإيجاد الحلول لها في إطار اجتماعي جميل يتناسب مع تقاليدنا وموروثنا الإسلامي في الحرص على مساندة الجار والتكافل والتكاتف».

وتضمنت الأنشطة الرمضانية في مجلس الراشدية، محاضرة بعنوان «كيف نحمي أبناءنا من المخدرات» أقيمت بالتعاون مع شرطة دبي والنيابة العامة، ومحاضرة بعنوان «لنجعل هذا الصيف أخضر»، أقيمت بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، كما نظمت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع مجلس الشرطة النسائية في وزارة الداخلية محاضرات حول المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة خصصت للسيدات.