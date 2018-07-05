هزاع بن زايد: محمد بن راشد قائد يمتلك آفاقاً إنسانية رحبة

المصدر: دبي - البيان

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منح سموه درع الجامعة العربية للريادة في العمل التنموي.

وقال سموه في تدوينات نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر» إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد رؤيوي وصاحب الآفاق الإنسانية الرحبة التي تحولت إلى مدرسة في العطاء والتنمية، حيث دون سموه:

«نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منحه درع الجامعة العربية للريادة في العمل التنموي، تكريم مستحق لقائد رؤيوي وصاحب الآفاق الإنسانية الرحبة التي تحولت مدرسة في التنمية والعطاء والإيمان المطلق بقدرة الأفراد والجماعات على صنع حاضرهم ومستقبلهم الأفضل متى تمسكوا بالأمل والعمل والعزم والإرادة».