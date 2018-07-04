محمد بن زايد: محمد بن راشد الأكثر إلهاماً في تطوير العمل الحكومي

المصدر: البيان الالكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على منحة درع العمل التنموي من جامعة الدول العربية.

وقال سموه على حساب في "تويتر" :"يبقى أخي محمد بن راشد الشخصية الأكثر تأثيرا وإلهاما في تطوير العمل الحكومي وصاحب رؤية رائدة في الارتقاء بمفاهيم التميز والإبداع. كل التهنئة لمنحه درع العمل التنموي من الجامعة العربية. جهوده وإسهاماته البارزة في التنمية والبناء جعلت الإمارات نموذجا يحتذى في مضمار التنافسية والريادة".

كانت جامعة الدول العربية قد منحت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة "درع العمل التنموي العربي" تقديراً لإسهامات سموه المؤثرة في مجال التنمية العربية ورؤيته غير التقليدية في تمكين المجتمعات العربية ونشر المعرفة وصياغة المستقبل وبناء عالم أكثر استقراراً ونماءً.