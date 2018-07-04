محمد بن زايد و رئيس كازاخستان يشهدان توقيع اتفاقيتين تفاهم بين البلدين

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة .. توقيع اتفاقيتين و مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بينهما وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

حضر توقيع الاتفاقيتين والمذكرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

و قد وقع الاتفاقية الأولى والمعنية بنقل الأشخاص المحكــوم عليهــم بيـن دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان من جانب الامارات معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل و من الجانب الكازاخستاني قريطم كوزهمزاروف المدعي العام.

و وقع مذكرة التفاهم بين مركز صواب ووزارة الإعلام والاتصالات في جمهورية كازاخستان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية من جانب الامارات و معالي دايرين أباييف وزير الإعلام والاتصال من الجانب الكازاخستاني.

فيما وقع اتفاقية التعاون الثقافـي بيـن البلدين من جانب الامارات معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومن الجانب الكازاخستاني معالي اريستانبيك محمديولي وزير الثقافة والرياضة.

كما حضر مراسم توقيع الاتفاقيتين و المذكرة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان.

و حضر المراسم من جانب جمهورية كازاخستان.. معالي عبدالرحمانوف خيرت وزير الخارجية و معالي مامين أسكار النائب الأول لرئيس الوزراء ومعالي أونجانوف نورلان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الدولية و معالي كوجامجاروف خيرت النائب العام و معالي موخاميديولي أريستان وزير الثقافة والرياضة ومعالي بوزامبايف قانات وزير الطاقة ومعالي ابايف داورين وزير الإعلام والاتصال وسعادة خيرت لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات .