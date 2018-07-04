هزاع بن زايد: محمد بن راشد قائد يمتلك آفاقاً إنسانية رحبة

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن منح جامعة الدول العربية.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" جائزة "درع العمل التنموي العربي" تكريم مستحق لقائد صاحب رؤية.

و قال سموه في تصريح له بهذه المناسبة :" نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منحه "درع الجامعة العربية للريادة في العمل التنموي".. فهو تكريم مستحق لقائد صاحب رؤية يمتلك آفاقا إنسانية رحبة تحولت إلى مدرسة في التنمية والعطاء والإيمان المطلق بقدرة الأفراد والجماعات على العمل والإنجاز في سبيل نهضة الأوطان.

وأشاد برؤيه سموه غير التقليدية في تمكين المجتمعات العربية ونشر المعرفة وصياغة المستقبل وبناء عالم أكثر استقرارا ونماء.