جامعة الدول العربية تمنح محمد بن راشد درع العمل التنموي

المصدر: البيان الإلكتروني

منحت جامعة الدول العربية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، درع العمل التنموي العربي وذلك تقديراً لدوره الرائد في مجال التنمية محلياً و عربياً. وتقديراً لإسهاماته ورؤيته غير التقليدية في تمكين المجتمعات العربية ونشر المعرفة وصياغة المستقبل وبناء عالم أكثر استقراراً ونماء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "عالمنا العربي بحاجة لثورة في أساليب العمل الإداري وتغيير في أنماط التفكير التقليدية ورؤية واضحة لتطوير المنظومة الحكومية..ومسؤوليتنا التاريخية في الإمارات تحتم علينا وضع تجربتنا أمام الراغبين بالاستفادة منها".

وتسلم درع العمل التنموي العربي بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك في مقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.