مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تنظم منتدى تبادل المعرفة

المصدر: وام

نظمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي اليوم " منتدى تبادل المعرفة " بمشاركة أكثر من 300 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والدولي بهدف التعرف على أفضل الممارسات المتبعة خلال تطوير وإدارة البرنامج النووي السلمي الإماراتي وسبل تطبيقها في القطاعات الأخرى.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار التزام المؤسسة برؤية الحكومة الرشيدة بتطوير اقتصاد معرفي مستدام يعزز تنافسية الدولة وموقعها الريادي على المستوى العالمي وذلك من خلال تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين ودفع عجلة النمو وإرساء معايير رائدة للتميز الحكومي.

كما يأتي المنتدى في إطار التزام المؤسسة بمشاركة خبراتها في مجال تطبيق معايير التميز مع الجهات والهيئات المختلفة.. حيث يعتبر قطاع الطاقة النووية السلمية من أكثر القطاعات حرصاً على تطبيق أعلى معايير الجودة والتكنولوجيا وإدارة المخاطر.

وأشار سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة إلى الدور المهم للبرنامج النووي السلمي الإماراتي في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة.. فيما يدعم البرنامج حالياً عدة قطاعات استراتيجية من خلال تعزيز قوة الشركات المحلية وتطوير صناعات جديدة إلى جانب توفير فرص وظيفية مجدية.

وأضاف الحمادي أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تواصل جهودها في مجال الالتزام بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمان والكفاءة لتحافظ على مكانتها الريادية في هذا القطاع المتنامي..فيما تسعى المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال التزامها الراسخ بهذه المعايير وتكريس جهودها لتحقيق التميز ومواصلة مشاركة خبراتها مع قطاعات الدولة كافة.

واختتم بالقول " من خلال مشاركة المؤسسة للمعارف والخبرات المكتسبة مع المؤسسات والجهات الأخرى.. نأمل في المساهمة بدعم عملية التطوير المستمر لمعايير التميز في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ".

وناقش الحدث معايير وممارسات الأمن والسلامة والجودة والأداء والأبداع والإدارة والاستراتيجية.

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ركّزت منذ نشأتها على عملية التطوير المستمر لبيئة العمل ومواصلة مشاركة أفضل الممارسات مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتضع المؤسسة السلامة على رأس أولوياتها وتولي تطوير الكفاءات وكافة العمليات اهتماماً كبيراً.. كما تعتبر المؤسسة جميع موظفيها مسؤولين عن الحفاظ على الأمن والسلامة.

تجدر الإشارة إلى أن " منتدى تبادل المعرفة " ناقش مواضيع عديدة تتعلق بمعايير وممارسات الأمن والسلامة والجودة.