بلدية دبي تطلق نظام حجز التذاكر والخدمات الذكية لـ «برواز دبي»

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق داود عبد الرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي نظام حجز التذاكر الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الجديد وتطبيق الهاتف الذكي الخاص بـ " برواز دبي ".

ويوفر التطبيق للزوار طريقة سهلة تسمح لهم بحجز تذاكرهم مسبقا وضمان اختيار وقت الزيارة المفضل خاصة وأن برواز دبي يعتبر من أهم المشاريع السياحية المميزة التي نفذتها البلدية .

واستقبل "برواز دبي" أكثر من 466 ألف زائر منذ افتتاحه مطلع هذا العام حيث أكد مدير عام البلدية أن إطلاق الموقع الإلكتروني سيسهل عملية الحجز مما يجعل تجربة الزوار أكثر متعة وسهولة فضلا عن أنه يقدم طيفا واسعا من الخدمات الإلكترونية بما فيها معلومات مفصلة حول البرواز.

من جهته قال محمد مبارك المطيوعي مساعد مدير عام البلدية للاتصال والمجتمع أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لـ " برواز دبي " يتماشى مع خطط مبادرة دبي الذكية لتمكين سكان دبي من الوصول إلى جميع مرافقها باستخدام الأنظمة الإلكترونية الذكية ودعم هذا النهج التقني ليسود جميع مرافق البرواز .. مشيرا إلى أنه تم تطبيق تقنية التصوير ومشاركة الصور فورا عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوفير خدمة الواي فاي مجانا للزوار بجانب الإعلان عن إحدى الخدمات الذكية والتي ستطلق قريبا وهي "المرشد الذكي".

وأوضح أنه تم الإعلان عن إطلاق نظام حجز التذاكر الالكتروني والخدمات الذكية خلال فعالية خاصة في "معرض المستقبل" داخل البرواز .

من جانبه قال خالد السويدي مدير إدارة المرافق الترفيهية في البلدية إن "برواز دبي" يعد معلما معماريا بارزا ويوفر على ارتفاع 150 مترا مناظر بانورامية رائعة لمدينة دبي بشقيها التراثي والحديث ويقع في حديقة زعبيل.

يذكر أن البرواز في حد ذاته يوفر إطلالات بانورامية لكامل مدينة دبي ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر وافتتح في يناير 2018 ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من مليوني زائر كل عام.