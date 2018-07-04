موانئ أبوظبي تنفذ 42 مشروعاً لتسريع نمو أعمالها

المصدر: القاهرة- البيان

أعلنت موانئ أبوظبي أنها تعمل حالياً على تنفيذ 42 مشروعاً ضمن مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو المتسارع لأعمالها وذلك عبر تنويع قطاعات الأعمال، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز النمو الطبيعي للأعمال وكذلك الدخول إلى أسواق جديدة من بينها المملكة العربية السعودية ومنطقة البحر الأحمر والصين والهند وأفريقيا وأسواق عالمية أخرى.

وتتوزع هذه المشاريع بواقع أربعة مشروعات لتنمية وتطوير الموانئ، وأربعة مشروعات لتطوير مدينة خليفة الصناعية، وأربعة مشروعات أيضاً لتنمية وتوسعة أعمال شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين) التابعة لها، واثني عشر مشروعاً لنمو بوابة المقطع، وخمسة مشروعات ضمن برنامج التميز، وسبعة مشروعات ضمن برنامج الموانئ الذكية، وستة مشروعات لما يتعلق ببرنامج الدعم المؤسسي والقوى العاملة.

في ما يتعلق بتطوير الابتكار، تتضمن استراتيجية موانئ أبوظبي أربعة محاور تشمل تطوير التكنولوجيا الذكية مثل البلوك تشين وتقنية الأبعاد الثلاثية لتسهيل وتعزيز العمليات، والارتقاء بالتجارة والخدمات اللوجستية عبر توسعة مجموعة الموانئ وتطوير الخدمات اللوجستية البحرية، والاستثمار في المبادرات ذات المردود الإقتصادي الإيجابي على أبوظبي ومنافذ الدولة، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية عبر الاستثمار في التقنيات المتطورة المتعلقة بالاتصالات والنقل اللوجستي ونقل البضائع.

وقد سلطت موانئ أبوظبي الضوء على هذه المشاريع والمبادرات الاستراتيجية خلال مشاركتها في مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018.

منظومة

وخلال العرض التقديمي، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن منظومة التميز الحكومي التي قامت الشركة بتطبيقها تقوم على محورين، حيث يتضمن المحورالأول، الاستراتيجي، استخدام منظومة التميز الحكومي كأداة فعالة لربط استراتيجية الشركة ورؤيتها برؤية الحكومة وتحقيق الريادة واعتمادها كأداة لتطوير الأداء المؤسسي عبر ربط نتائج تقييم الأداء بالخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية، إلى جانب متابعة ووضع خطط التطوير واتخاذ الإجراءات التصحيحية وضمان تنفيذها. أما المحور الثاني، التشغيلي، فيهدف إلى تحقيق الريادة عبر الاستفادة من المقارنات المعيارية وأفضل الممارسات المحلية والعالمية والابتكار، والتركيز على زيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك التركيز على التعلم والتطوير والنمو.

وفي ما يتعلق بالمساهمة الاقتصادية للشركة في العام 2017 أشار الرئيس التنفيذي إلى أن ايرادات موانئ أبوظبي بلغت 18.3 مليار درهم إماراتي، أي ما نسبته 3.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي، و 21.85 مليار درهم إماراتي في إجمالي الناتج الوطني، موضحاً أن الشركة حققت معدل نمو تراكمي سنوي في الأرباح بلغ 47% بين العامين 2012 و2018، في حين بلغ المتوسط السنوي لأعمال مناولة الحاويات والبضائع ما نسبته 15%.

ولفت الشامسي إلى أن ارتفاع نسب الرضا عن مختلف عمليات الشركة الداخلية والخارجية يعتبر أحد أهم معايير التميز في موانئ أبوظبي، منوهاً بأن كافة نسب الرضا في الفترة ما بين الأعوام 2012 و2017 قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفزت نسبة رضا المتعاملين من 71% لتصل إلى أكثر من 88%، كما ارتفعت نسبة رضا الموظفين من قرابة 67% لتصل إلى 85%، وارتفعت نسبة رضا الشركاء الاستراتيجيين من 69% لتصل إلى 94%.