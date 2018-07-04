«إسلامية دبي» تنهي استعدادات الحج

المصدر: دبي - البيان

عقدت بعثة الحج الرسمية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اجتماعها التنسيقي التنظيمي الثاني، وتم خلاله الإعلان عن الاستعداد الشامل للمناسك، على مستوى الحجوزات والتنقلات والسكن، والإصدارات، ومنها إصدار حقيبة معرفية إرشادية خاصة بالمناسك.

وترأس الاجتماع مروان محمد الشحي المستشار القانوني ومدير إدارة الشؤون القانونية بالدائرة رئيس البعثة الرسمية، وبحضور سعيد عبد الله بن تويه مدير مكتب الحج والعمرة في الدائرة ونائب رئيس البعثة لهذا العام، والأعضاء الآخرين.

وأكّد سعيد بن تويه على أنّ مكتب الحج والعمرة في الدائرة أتم جميع الترتيبات الرئيسة لهذا الموسم، كتسجيل الحجيج في النظام الإلكتروني «بوابة الحج» المعتمد بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك الانتهاء من ترتيب المواصلات والسكن، والتواصل مع ضيوف الدائرة من الحجاج، وإخطار الجميع بنتائج ترشيحاتهم، والتأكيد على من تم قبولهم بالاستعداد لهذه المناسك.

وفي الإعداد الإعلامي والمطبوعات الخاصة بالحج، بيّن هلال علي الجزيري رئيس قسم الاتصال المؤسسي وإعلامي البعثة على الإعداد الأمثل لهذا الحدث السنوي المهم، من خلال طباعة حقيبة توعوية خاصة بالحج توزع على البعثة وضيوف الدائرة ومن الحجيج.

ومن جانبه أكّد إبراهيم المنصوري رئيس قسم الإرشاد الديني في الدائرة منسق متابع في البعثة على إقدام الدائرة على تجهيز منصة توعوية داخل مطار دبي الدولي بالتعاون مع الجهات الإدارية والإعلامية، يتواجد فيها بعض المفتين والوعاظ لتقديم الفتاوى والنصائح الخاصة بالمناسك لجميع المسترشدين من الحجيج كخدمة عامة للجمهور.