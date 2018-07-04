حميد القطامي: الجودة والتميز معيار عمل «صحة دبي»

المصدر: ■ دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن مجموعة القيم التي اتخذتها أساساً لعملها وهويتها المؤسسية في المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء التحولات الجديدة التي تشهدها الهيئة، والمتطلبات الرئيسة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، وزيادة معدلات رضا وسعادة المتعاملين، وتحسين رحلة المرضى داخل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية التابعة للهيئة.

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة في دبي: «إن الهيئة خلصت إلى مجموعة من القيم الأساسية التي ستحكم العمل وأداء جميع مسؤولي «صحة دبي» وموظفيها، وفي مقدمة هذه القيم، قيمة «الجودة والتميز»، التي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أبجديات العمل ومفاهيم الأداء المؤسسي الحديث، والتي يوجه بها سموه دائماً لخدمة المجتمع وتحقيق أقصى درجات السعادة لأفراده.

وأكد معاليه أن قيمة الجودة والتميز، هي الخيار الوحيد أمام الهيئة لزيادة قدراتها التنافسية، وتقديم خدمات عالية الجودة تفوق توقعات أفراد المجتمع، وجميع الباحثين عن الصحة والسعادة سواء داخل الدولة أو خارجها.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي القطامي في جلسة العصف الذهني التي نظمتها الهيئة لقيادتها ومسؤوليها، أمس لتحديد مجموعة القيم والمبادئ المنظمة لعملها وأداء موظفيها وهويتها المؤسسية في المرحلة المقبلة، تحت عنوان «الثقافة المؤسسية المستقبلية لهيئة الصحة».

وأضاف أن الدعم اللامحدود الذي تحظى به الهيئة من قبل الحكومة جعلها أكثر قدرة على تحقيق هدف الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، والأقرب لتقديم نموذج صحي من الطراز الأول».