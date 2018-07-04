افتتاح مؤتمر طيران شرطة أبوظبي الأول أوسطياً بمشاركة دولية

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، مؤتمر طيران الشرطة، الذي نظمته إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية، أمس في فندق هيلتون كابيتال جراند أبوظبي.

والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، بمشاركة إدارة جناح طيران الشرطة بدولة الكويت الشقيقة، وشركة «ليوناردوا الإيطالية»، وشركة «هوكر باسفيك بيل الأميركية»، وشركة طيران أبوظبي. الذي يعد محطة مهمة لمسيرة الأمن والسلامة المجتمعية من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال الحيوي.

تجارب

وأكد اللواء الشريفي، حرص شرطة أبوظبي على استضافة مؤتمرات عالمية متخصصة للاطلاع على تجارب وخبرات أفضل المؤسسات حول العالم، والتي تسهم في مواصلة مسيرة التطوير.

وأضاف: إن المؤتمر يعد فرصة للاطلاع على آخر المستجدات في مجال الطيران المروحي الشرطي، مشيداً بأوراق العمل التي تناولها المشاركون في المؤتمر وأهميتها في تعزيز دور طيران الشرطة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات الشرطية والإنسانية والمجتمعية.

وقال اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: إن المؤتمر يمثل فرصة جيدة للاطلاع على آخر المستجدات التطويرية في هذا القطاع الحيوي.

أوراق عمل

وقدمت الوفود المشاركة أربع أوراق عمل ناقشت الأولى موضوعاً حول «الدعم الجوي لمهام الشرطة»، وتناولت الثانية موضوع «السلامة»، بينما استعرضت الثالثة آلية التواصل بين الطائرة وغرفة العمليات والدوريات الشرطية، وسلطت الورقة الرابعة الضوء على نوع الطائرات المستخدمة في العمل الشرطي وإيجابياتها وسلبياتها.

مسيرة

وفدم المقدم مهندس أحمد الظاهري، رئيس قسم الصيانة في إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مادة فيلمية استعرضت مسيرة ومراحل تطور إدارة طيران شرطة أبوظبي منذ تأسيسها.

وأوضح أن الإدارة نفذت (2335) ساعة طلعات جوية خلال العام الماضي 2017 تمثلت في (1027) ساعة طلعة جوية شرطية، و(210) ساعات طلعة جوية في مهام الإسعاف الجوي، فيما نفذت (11) ساعة في مهام البحث والإنقاذ.

أما الجلسة الثانية فاشتملت على عرض تقديمي لشركة ليوناردو الإيطالية قدمها كل من: أليساندرو جولياني، وأنتوني دوني، قدما خلالها مادة فيلمية تستعرض الشركة وإنجازاتها وطائراتها واستخدامات هذه الطائرات.بينما قدم العقيد طيار حسين راشد حسين من إدارة جناح طيران الشرطة بدولة الكويت، فيلماً تعريفياً عن الإدارة ودورها في تقديم الدعم الجوي، والمهام الشرطية، والسلامة.

وأدار الجلسة الرابعة أدريان دالي ولف، من شركة هوكر باسيفك بيل الأميركية، شرح خلال العرض التقديمي مهام الشركة والخدمات الجوية التي تقدمها لطيران الشرطة.