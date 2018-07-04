«خدمات المزارعين» في أبوظبي يطلق خطة الإنتاج للموسم 2018 ــ 2019

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز خدمات المزارعين بأبوظبي خطة الإنتاج للموسم الزراعي 2018-2019، الذي يبدأ منتصف أغسطس المقبل ويستمر حتى يونيو من العام المقبل.

وحدد المركز الأصناف المتضمنة في الخطة بنحو 68 صنفاً من الخضروات الطازجة.

وشملت المحاصيل 6 أنواع من الفاكهة يتم إدراجها للمرة الأولى ضمن الخطة الزراعية وذلك لتشجيع أصحاب المزارع على زراعتها كما تم إدراج 18 صنفا من المحاصيل العضوية لتشجيع المزارعين على التحول نحو الزراعة العضوية.

وبينما تحرص خطة الموسم الزراعي 2018-2019 على تحقيق التنوع بين إنتاج مختلف المحاصيل المطلوبة للسوق طوال الموسمين الشتوي والصيفي تستحوذ 3 محاصيل أساسية على نحو 70 بالمائة من إجمالي الإنتاج المتوقع حيث يستحوذ الخيار وحده على نحو 38 بالمائة من إجمالي الإنتاج المتوقع تليه الطماطم الدائرية بنسبة 26 بالمائة ثم الفلفل الحلو بنسبة 6 بالمائة من إجمالي الإنتاج المتوقع توريده للأسواق.

وقال ناصر محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بالإنابة إن الخطة الزراعية هذا العام تمثل نقلة نوعية في عمل المركز كونها تركز على تشجيع التحول نحو الزراعة العضوية وزراعة الفاكهة، مشيرا إلى أن الخطة تضم 6 أصناف من الفاكهة للمرة الأولى وذلك لتشجيع المزارعين على تجربة زراعة أشجار الفاكهة في مزارعهم.

حيث سيتكفل المركز بتسويق المحاصيل التي يتم توريدها سنويا وهي التين والمانجو والبرتقال والجوافة والجريب فروت والليمون كما تم أيضا اعتماد أصناف الورقيات وبالأخص النعناع والبقدونس والكزبرة ضمن الخطة الزراعية ودعوة المزارعين للتوسع في زراعتها لتلبية الطلب المحلي الكبير على الورقيات.