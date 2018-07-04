مستشفى صقر في رأس الخيمة يستقبل 113 خديجاً العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

بلغ عدد المواليد الخدج الذين استقبلهم مستشفى صقر في رأس الخيمة خلال العام الماضي 113 مولوداً بنسبة 3.7% من إجمالي عدد المواليد الذين شهدهم قسم الولادة، والبالغ عددهم 3035 مولوداً.

إلى ذلك، أقام مستشفى صقر احتفالاً بالأطفال الخدج من مواليد المستشفى خلال الأعوام الـ 3 الماضية، تحت شعار «مرحباً بالحياة»، وذلك بحضور الدكتور عبدالله النعيمي، مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، ومحمد راشد الشحي، نائب مدير المنطقة مدير مستشفى عبدالله بن عمران للنساء والولادة، ومحمد راشد بن أرشيد الحبسي، مدير مستشفى صقر، والدكتور يوسف الطير، مدير مستشفى عبيدالله.