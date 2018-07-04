تضمين الأجهزة الرياضية الذكية في مشاريع حدائق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعد قطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية مدينة أبوظبي مواصفات الألعاب والأجهزة الرياضية الذكية لتضمينها في جميع مشاريع البلدية للحدائق والمنتزهات الترفيهية للعام الجاري.

والتي تبلغ قيمتها حوالي 62 مليون درهم، وذلك لتسريع الخطوات نحو المستقبل وترسيخ ثقافة الريادة والابتكار في العمل البلدي كأحد مبادرات المسرعات الحكومية للخطة الخمسية للمدن الذكية والذكاء الاصطناعي (2018 - 2022) والتي تشمل تطوير آليات وتقنيات ومواصفات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية في البنية التحتية، وتطبيق الآليات والتقنيات والمواصفات المصممة خصيصاً لإمارة أبوظبي، وإدارة وتشغيل عناصر البنية التحتية بتقنية المعلومات وانترنت الأشياء واستشراف مستقبل أصول الطرق والحدائق والبنية التحتية وتعزيز اتخاذ القرارات التنموية والاستراتيجية بالإمارة.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من رؤية أبوظبي وتماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031. ويهدف اعتماد الألعاب والأجهزة الرياضية الذكية في الحدائق والمنتزهات والمناطق الترفيهية إلى ترسيخ مبادئ ومفاهيم الاستدامة، وتعزيز التاريخ والتقاليد الأصيلة في مجتمع دولة الإمارات من خلال التطبيقات الذكية المرتبطة بهذه الألعاب، حيث تعد الاستدامة مكوناً رئيسياً لتطبيقات المدن الذكية من حيث الاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية.