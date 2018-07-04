العنصر البشري المؤهّل أساس النجاح

المصدر: القاهرة - البيان

أكد متحدثون في جلسة حوارية بعنوان «تجارب في التميز»، ضمن فعاليات المؤتمر أن العنصر البشري محور مهم في عمل أي منشأة، وأن الكفاءة لابد أن تكون أساس أي نجاح للتجارب المتميزة.

وقال محمد محمود الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، خلال كلمته بالجلسة الحوارية، إن بنك مصر أُسس عام 1920 بأموال مصرية بلغت 80 ألف جنيه فقط، على يد طلعت باشا حرب، مشيراً إلى أن شعار «طلعت حرب راجع» هدفه إعطاء فرصة للشباب لإحياء الصناعات المحلية وتمويل المشروعات الصغيرة. وأضاف أن بنك مصر متوافق مع معايير الاستدانة العالمية، ومعايير الأمم المتحدة للمواطنة، وله دور رائد في المسؤولية المجتمعية كالتعليم والصحة، وحاز جوائز كثيرة منها جائزة مؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب.

وعرض رحلة تميز بنك مصر، وقال إن نسبة الودائع في البنك وصلت إلى 533 مليار جنيه، و179 مليار جنيه في القروض، و8.2 مليارات جنيه صافي ربح البنك، ووصلت حقوق الملكية إلى 65 مليار جنيه.

وأكد الإتربي أن العنصر البشري محور مهم في عمل أي منشأة، والكفاءة لابد أن تكون الأساس؛ لأنها تحدد المعايير وتضع الضوابط، مشيراً إلى أنه يجري تنظيم تدريبات وبعثات للخارج للموظفين الشباب ببنك مصر كنوع من الاستثمار في قدراتهم.

وأوضح أن الدروس المستفادة من تجربة التميز في بنك مصر تتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري، ولابد أن يحصل الموظفون على حقوقهم المادية والمعنوية، فضلاً عن الاهتمام بتدريبهم وتطويرهم. ونصح سعادته المؤسسات المصرفية بالاتجاه إلى التحول التكنولوجي ومساندة الدولة لتحريك الاقتصاد.

معرفة

وقال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، خلال كلمته بالجلسة ذاتها، إن هدف المدينة نشر المعرفة وإعداد جيل جديد من العلماء قادر على حل مشكلات المجتمع المصري ونهضته.

وعرض تجربة مدينة زويل منذ اعتمادها في عام 2011، مشيراً إلى أن لديها تصميماً جديداً لجامعة زويل بمدينة 6 أكتوبر بفكر جديد ومتطور عن أي جامعة أخرى.

وأوضح أن جامعة زويل ليس بها كليات وأقسام كما هو مُعتاد في الجامعات الحكومية، وتوزع نفسها حسب دراسات البيئة والنانو تكنولوجي وفي العلوم الأساسية والتطبيقية والهندسية.

وعدّد شريف صدقي أبرز شروط قبول الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة، وهي «نتيجة الطالب في الثانوية العامة، ومدى فهمه للعلوم الأساسية من خلال اختبارات عملية، وإجراء مقابلات شخصية مع الطلاب المرشحين للدراسة».

وتابع: «نختبر طلابنا اختباراً دقيقاً، ومنذ اللحظة الأولى يلتحقون بالمعاهد البحثية لتطبيق ما درسوه، وهناك نربط الأكاديمي بالتطبيقي». وتطرق إلى دور البحث العلمي في مدينة زويل، قائلاً: «نوجّه الطلاب لدراسة مشاكل المجتمع لمساعدته على حلها ونستطيع حالياً إجراء الكشف المبكر على التهاب الكبد الوبائي، وصنعنا تكنولوجيا حديثة لتوفير الوقت وتكاليف العلاج».

إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات

قالت الدكتورة رشا عياد راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في جمهورية مصر العربية، إن أهداف الأكاديمية تتركز في تأهيل الشباب على العمل في القطاع الإداري، والانخراط في الحياة السياسية، وبناء كوادر حزبية جديدة، وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّي المسؤولية السياسية والمجتمعية.

جاء ذلك ضمن فعاليات «مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي 2018»، حيث عرَّفت رشا راغب الأكاديمية الوطنية بأنها مؤسسة اقتصادية تتبع رئاسة الجمهورية، تم إنشاؤها في 28 أغسطس 2017، وقرار إنشائها كان أحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ المنعقد في نوفمبر 2016، بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بقطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وعددت أهداف الأكاديمية الوطنية، وأبرزها تدريب ورسم سياسات تدريب الكوادر البشرية بقطاعات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة، كما تهدف الأكاديمية إلى تطوير الكفاءات من خلال شراكات وتقديم برامج متخصصة في مجالات رواد الأعمال، موضحةً أن الأكاديمية استقبلت رغبات انضمام غليها من نحو 70 ألف شاب تراوح أعمارهم بين 20 - 30 سنة، تخرج منهم ألف طالب على دفعتين.

وحددت سبل الاستفادة من خريجي الأكاديمية الوطنية في خدمة القطاع الإداري للدولة، باختيارهم معاوني وزراء وإعداد شباب متخصص ذي صلة باحتياجات الدولة وتأهيل القياديين داخل الجهاز الإداري، حيث يخضع الشباب لتدريب إداري داخل مكاتب الوزارات والقطاع الحكومي، إضافة إلى تدريب آخر في التكنولوجيا واللغات، وأشارت إلى أن الأكاديمية بها مركز بحثي يدرس مشكلات المجتمع في مختلق المجالات ويقدم حلولاً لها.