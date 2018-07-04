48.8 ألف ساعة تطوعية سجلتها وزارة تنمية المجتمع خلال رمضان

المصدر: ■دبي - البيان

أطلقت وزارة تنمية المجتمع العديد من المبادرات خلال شهر رمضان الماضي للعام الحالي، والذي تزامن هذا العام مع «عام زايد»، حيث سجلت وزارة تنمية المجتمع 48 ألفاً و869 ساعة تطوعية في «المنصة الوطنية للتطوع» خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، بمشاركة ما يقارب 30 ألف متطوع من مختلف أنحاء مناطق وإمارات الدولة في أكثر من 52 مبادرة تطوعية.

واستفاد من مبادرات وبرامج الوزارة والمساعدات الاجتماعية ما يزيد على 8500، وقال ناجي الحاي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بالوزارة: «إن مبادرات وبرامج الوزارة في شهر رمضان المبارك نجحت بتعاون شركائها ومتطوعيها المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع في دعم العديد من الأسر وتوفير أهم احتياجاتهم الرئيسية».

وأثنى على حرص التعاون والتنسيق مع برامج المسؤولية المجتمعية من قبل العديد من الشركات والمؤسسات، مع الاستفادة المثلى من ثقافة العمل التطوعي المتأصلة في ثقافة المجتمع الإماراتي وتربية أبنائه وقيمه.

زيارات

وإلى جانب ذلك قامت فرق من الوزارة بزيارات ميدانية لمساكن عدد من الأسر المتعففة في عدد من مناطق وإمارات الدولة لتحديد احتياجاتها الأساسية وتقييم سبل تمكينها ومساندتها بالتعاون مع شركاء الوزارة في جميع إمارات الدولة.

كما شملت إنجازات الوزارة خلال شهر رمضان المبارك تدشين الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان مبادرة تجهيز منازل أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، حيث تم تركيب الأجهزة الذكية في كل بيوت أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في الإمارة، التي يبلغ عددها 133 بيتاً، كما تم تدشين الوحدة المتنقلة للرعاية المنزلية لكبار السن في عجمان.

وشهد أيضاً شهر رمضان ويوم زايد للعمل الإنساني هذا العام إطلاق وزارة تنمية المجتمع ودبي القابضة بالتعاون مع بلدية دبي مبادرة «مساعي الخير»، والتي تهدف إلى صيانة وترميم وتهيئة منازل عدد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأسر من ذوي الدخل المحدود في عدد من مناطق دبي.