هزاع بن زايد: زايد علمنا أن أهل الوفاء لا يرحلون

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تدوينة نشرها عبر الحساب الرسمي لسموه في «تويتر»، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان علّم أبناءه أن أهل الوفاء لا يرحلون، وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة فقدت رجلاً من خيرة رجالها من الرعيل الأول وجيل زايد.

وأضاف سموه أن المغفور له بإذن الله مبارك بن قران المنصوري رفيق درب الشيخ زايد، وتبقى سيرته العطرة وأعماله الجليلة محفورة في الوجدان، حيث دوّن سموه: «فقدت الإمارات رجلاً من خيرة رجالها، من الرعيل الأول، من جيل زايد، رفيق دربه بل رفيق دروب البناء والتنمية، رحم الله مبارك بن قران المنصوري، وتبقى سيرته العطرة وأعماله الجليلة وذكراه محفورة في الوجدان، ويبقى أبداً مصدر إلهام، علمنا زايد أن أهل الوفاء لا يرحلون».