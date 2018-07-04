أحمد بن سعيد: لا رفاهية لشعب دون أمن

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات:

لا رفاهية لأي شعب من دون الأمن، ولا اقتصاد سليما إذا لم يتوافر له أمن دائم، ولا سياحة أو رياضة أو مؤتمرات أو إنجازات وابتكارات ونجاحات إذا لم يتوافر أمن يعيش في كنفه كل إماراتي ومقيم وزائر. فكما أن العدل أساس الملك، فالأمن هو أعمدة هذا الأساس التي تحمل كل مقومات الوطن.

وأكد أن خلوة شرطة دبي الاستراتيجية بما تحمل من معان وأفكار تدل على حرص القيادة العامة على تنفيذ توجيهات وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والقيادة الرشيدة، وسعيهم الدائم على أن تحافظ دولتنا الحبيبة على ريادتها في توفير السعادة والأمن والأمان للجميع.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد أن التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، أسرع من أن يستوعبه شخص أو مجموعات. والأمن لم يعد أمنا ميدانيا وحراسة مراكز حدود ومنازل وشوارع وتوزيع عناصر تنشر الأمان والطمأنينة بين النفوس، بل تعدى ذلك كثيرا. وتشعب عمل الجهات الأمنية ليشمل الأمن السيبيري، وهو الأشد خطرا والذي أتاح دخول أي بلد أو نظام بمجرد كبسة زر. كما أن الأمن الاقتصادي كفيل بالمحافظة على مصالح الدولة خارجياً والمحافظة على السلم الاجتماعي ورفاهية الناس من خلال حماية المؤسسات والشركات من عمليات الاحتيال والتخريب.

وأوضح: نحن كقطاع طيران وأعمال، أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، سواء للحصول على معلومات أم للتخريب عن بعد أو التسبب بأضرار. وبقدر إفادتنا من التقدم التقني، فإن الشر والإجرام ينتظران مثلنا، للإفادة من هذا التقدم كي يصبحا أكثر شراسةً وأشد ضرراً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد لقد أتاحت لنا هذه الخلوة الاطلاع على أمثلة عديدة للخطوات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية خلف الكواليس، والتي تحمي المجتمع وتمنحنا شعوراً أكبر بالأمان والطمأنينة.

وإننا نثمن سعيها لإطلاق مركز إحصاء متخصص بالتنبؤ الأمني.