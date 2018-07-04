تطبيق نظام «مواقف» في مناطق جزيرة أبوظبي 18 أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت دائرة النقل في إمارة أبوظبي أنه اعتباراً من 18 أغسطس المقبل ستكون قد أتمت تنظيم وقوف المركبات في جميع المناطق بجزيرة أبوظبي، وسيتم تفعيل خدمة التصاريح بدءاً من تاريخ التطبيق الفعلي للمنطقة المصرح فيها بالوقوف.

ودعت الدائرة أصحاب المركبات إلى التعاون معها بضرورة التقدم في أقرب فرصة بطلب التسجيل لدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة للدائرة، أو عبر موقع دائرة النقل الإلكتروني والحصول على تصاريح مواقف السكان قبل أن تدخل حيز التشغيل، وذلك تجنبا للمخالفات.

ونوهت الدائرة بأن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطتها الرامية لتنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة أبوظبي بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية فيها مبينةً أنها تحقق العديد من المنافع المجتمعية والاقتصادية والبيئية، والتي من بينها: تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وجعل الطرق أكثر أمانا وسلامة، وتسيير أمور الناس في الحياة اليومية، فضلا عن توفير الانسيابية في حركة السير مع تفادي الازدحام، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الإمارة.

كما تسهم هذه الخطوة في التقليل من زمن البحث عن موقف وبالتالي تعزيز راحة المستخدمين، وتدعم تعزيز التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام، وحماية البيئة من خلال تقليص الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المظهر العام للإمارة.

إلى ذلك، أشارت دائرة النقل إلى أن لكل قطاع ومنطقة خصوصية بأسلوب تنظيمها فلن يتبع في العديد منها نظام تحديد المواقف الفرعية باللونين الأسود والأزرق -(التركوازي) والمواقف الرئيسية باللونين الأبيض والأزرق - (التركوازي) والاقتصار على لوحات مواقف الإرشادية.

ويصدر التصريح الخاص بالسكان للمستأجر أو مالك السكن بالإضافة إلى الأقرباء من الدرجة الأولى والثانية من القاطنين في نفس السكن كالأب والأم والزوجة والأبناء والأخوة والأخوات بحد أقصى تصريحين لكل سكن، على أن يكون التصريح خاصاً بالمركبة وبالحوض الكائن فيه السكن.

وتبلغ الرسوم السنوية لتصاريح السكان 800 درهم للتصريح الأول، و1200 درهم للتصريح الثاني، كما يمكن أن تصدر التصاريح بشكل نصف سنوي وبقيمة 400 درهم للتصريح الأول، و600 للثاني وذلك حسب المدة المتبقية بعقد الإيجار أو بناء على طلب المستأجرين، مع العلم بأن الرسوم مجانية للأسر المواطنة سكان الفلل وبحسب تقرير المفتش، وللمواطن ساكن الشقق (4) تصاريح مجانية خاضعة لموافقة الدائرة.