«مدني عجمان» ينفّذ حملة «مركبتي آمنة»

المصدر: عجمان - وام

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، حملة توعية تحت شعار «مركبتي آمنة» وذلك تماشياً مع الخطة التوعوية للقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، التي تهدف إلى نشر الثقافة الوقائية لمستخدمي المركبات.

وقال النقيب محمد حميد المهيري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة: إن الحملة تم تنفيذها من قبل أفراد الدفاع المدني في مختلف الشوارع والمواقع والجهات، وتضمنت تقديم النصح والإرشادات المتعلقة بتأمين المركبات ضد مخاطر حوادث الحرائق، كما تم توزيع مطبوعات توعوية تحمل في طياتها الإجراءات الاحترازية لتجنب وقوع الحوادث.

وأشار المهيري إلى أن أفراد الدفاع المدني قاموا بتوعية السائقين لبعض مخاطر حوادث الحريق للمركبات، والمواد القابلة للاشتعال مثل الوقود والزيوت السائلة والمطاط والبلاستيك.