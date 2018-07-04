انطلاق الدورة 22 لجائزة «الفهيم للتكنولوجيا التطبيقية»

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وبالتعاون مع ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، أعلن مجلس أمناء جائزة عبدالجليل بن محمد الفهيم للتفوق العلمي عن انطلاق الدورة الـ 22 للجائزة للعام 2017/‏ 2018.

والتي تستهدف الطلاب الأوائل الحاصلين على شهادة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية البالغ عددهم 24 طالباً وطالبة في تخصصات برنامج العلوم المتقدمة، العلوم الهندسية (طاقة)، العلوم الهندسية عامة، الهندسة التطبيقية كهرباء، الهندسة التطبيقية (ميكانيك)، علوم الحاسوب والتكنولوجيا والعلوم.

ويقام حفل التكريم برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في مقر ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع الطالبات بأبوظبي - جامعة زايد سابقاً وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم لنتيجة امتحانات الثانوية العامة والتطبيقية على مستوى مدارس الدولة.

وقال عيسى عبدالجليل الفهيم الأمين العام للجائزة إن مجلس الأمناء قرر منذ العام 2013 تحويل جائزة عبد الجليل بن محمد الفهيم للمتفوقين بالصف الثاني عشر بشقيه الأدبي والعلمي بجميع المناطق التعليمية على مستوى الدولة .

والتي استمرت نحو 17 عاماً، لتصبح «جائزة عبد الجليل بن محمد الفهيم للتكنولوجيا التطبيقية»، مستهدفاً بذلك أوائل الطلبة بثانويات التكنولوجيا التطبيقية، بهدف تسليط الضوء على فئة متميزة من أبناء الوطن لتشجيعهم على الانخراط في مسار التقنيات والعلوم التطبيقية بما يساهم في بناء كوادر إماراتية مؤهلة في مجالات الهندسة والتقنيات الحديثة من خلال تشجيعهم على الالتحاق بمؤسسات التعليم التقني والمهني بالدولة.

وتوجه أمين عام وقف الفهيم بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على رعايته الشاملة لأبناء الوطن في مختلف شؤون الحياة بدولتنا الفتية وخاصة ما يتعلق منها بالتعليم وغيره من المجالات المهمة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اهتمامه البالغ بتسخير كافة الإمكانيات لتطوير مسيرة التعليم وتأهيل الشباب، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعته الحثيثة التي أدت إلى مبادرة سموه بإنشاء معهد التكنولوجيا التطبيقية لتأهيل وتخريج الطلبة المواطنين وتوفير الفرص لهم لأداء واجبهم تجاه الوطن في مجالات العلوم التطبيقية المختلفة.