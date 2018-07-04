تبادل خبرات بين شرطة دبي ومركز الجليلة

المصدر: دبي - البيان

بحثت شرطة دبي ومركز الجليلة لثقافة الطفل سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك خلال زيارة وفد من شرطة دبي برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي إلى مركز الجليلة، وكان في استقبالهم الفنان مطر بن لاحج، المدير التنفيذي للمركز، وعادل عمر، مدير إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في المركز، ضمن زيارة تهدف لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

واستمع القائد العام والحضور من مطر بن لاحج لشرح عن مركز الجليلة لثقافة الطفل الذي يعتبر أول مركز حكومي من نوعه من حيث التوجه لتثقيف الطفل عبر الفنون، ويستقبل الأطفال من عمر 4 حتى 16 عاما، ومن مختلف الجنسيات، ويتضمن أقسام فنون بصرية وأدائية مثل المسرح، الموسيقى، التصوير، النحت، الرسم، وغيرها، بالإضافة إلى اذاعة بيرل إف إم والتي تبث باللغة الإنجليزية وهي أول إذاعة موجهة للطفل في المنطقة ويقدم فيها الأطفال والأمهات برامج متنوعة.

وأشاد اللواء المري بمركز الجليلة لثقافة الطفل وجهوده الكبيرة في توفير بيئة للأطفال وعائلاتهم تمكنهم من التعلم والابتكار والإبداع والتطلع للمستقبل، من خلال برامج فنية وثقافية، مشيراً إلى أن الأطفال هم مستقبل البلاد ولا بد من توفير الاهتمام والرعاية والبيئة الآمنة لهم.