محمد الشرقي: الإمارات نموذج عالمي فريد للتسامح واحترام الآخر

المصدر: ■ الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت نموذجاً عالمياً فريداً للتسامح واحترام الآخر.

وشدد سموه على أهمية مواصلة العمل على إعلاء قيم التسامح واحترام التعددية الثقافية والدينية، التي باتت سمة أساسية للمجتمع الإماراتي، ومشروعاً إنسانياً وأخلاقياً للدولة أرسى دعائمه المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورسخت أسسه قيادتنا الرشيدة.

مؤكداً حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعم كل المبادرات الطيبة التي تسهم في تعزيز الدور الإماراتي الرائد في دعم روح التعايش وتعزيز الترابط الحضاري الوثيق بين مختلف الجنسيات والأديان.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، مسجد مريم أم عيسى الذي تم بناؤه بمبادرة من رجل الأعمال الهندي ساجي تشيريان في منطقة الحيل الصناعية بالفجيرة.

هوية

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، أثناء جولته في أرجاء المسجد، إلى أن نهج التسامح التي تجسده الإمارات اليوم، هو جزء من هويتها التاريخية وموروثها الثقافي القائم على تعاليم الدين الحنيف والمبادئ الإنسانية، وهو واحد من أولويات سياسات الدولة المعروفة بالاعتدال والتوازن.

وشكر سمو ولي العهد، في ختام زيارته للمسجد، رجل الأعمال الهندي ساجي تشيريان على مبادرته بتشييد هذا الصرح الديني الذي يعد برمزيته شاهداً إضافياً على أواصر المحبة والوئام التي تجمع أكثر من 200 جنسية على أرض الإمارات.

ورافق سموه خلال الزيارة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ورجل الأعمال الهندي ساجي تشيريان وعدد من المسؤولين في إمارة الفجيرة.