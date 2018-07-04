جامعة حمدان الذكية تستعرض تجربتها في نشر ثقافة التميز

المصدر: القاهرة- البيان

قدمت جامعة حمدان بن محمد الذكية تجربتها في تبني ثقافة التميز في العمل الحكومي وكيفية التأسيس لها وترسيخها لتلبي احتياجات المتعاملين.

وذلك خلال مشاركة الجامعة في أعمال مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 ضمن جلسة حملت عنوان «ثقافة التميز وأثرها في القطاع الحكومي». وتكتسب مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر أهمية كبيرة نظراً لأن الجامعة كانت من أولى المؤسسات على مستوى العالم العربي التي أفردت للتميز مكانة بارزة في رسالتها منذ انطلاقتها.

فكانت الجامعة سبّاقة في تبني ثقافة التميز ضمن منظومة تنفرد بها وتجمع إلى جانب التميز ركنين أساسيين آخرين هما الجودة والتعليم الذكي، ما سمح للجامعة بالعمل على نشر ثقافة الجودة والتميز في المنطقة من خلال التعليم الذكي، بما يضمن إرساء ونشر هذه الثقافة على نحو مؤثر بوتيرة متسارعة ويضمن اتساع دائرة هذا التأثير مع مرور الوقت، وبما يواكب التوجهات السباقة لقطاع العمل الحكومي في دولة الإمارات في نشر وتطبيق مبادئ التميز.

وتحدث الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، عن ثلاثة عناصر أساسية في تبني ثقافة التميز، أولها الاقتناع بثقافة التميز، وثانيها الالتزام بتطبيق هذه الثقافة، وثالثها الإدراك التام لنتائجها الإيجابية على الجميع، مشدداً على أهمية أن تكون الإدارة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تعزيز هذه العناصر ومراقبة تنفيذها إلى أن يصبح التميز أسلوب عمل وصفة للأداء لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية توفير البيئة الملائمة والداعمة لتأسيس ثقافة التميز على اعتبار أن غياب هذه البيئة سيشكل تحدياً كبيراً أمام الأداء الحكومي.