«الدفاع» توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت وزارة الدفاع أمس، مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تحديد سبل التعاون فيما يخص الاستضافة المشتركة لورشة العمل الـ 12 لكبار القادة حول القواعد التي تحكم العمليات العسكرية «SWIRMO» والتي ستعقد في أبوظبي خلال الفترة من الـ 19 وحتى الـ 25 من أكتوبر المقبل.

ووقع المذكرة اللواء الركن طيار مبارك علي عبدالله النيادي رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون وصوفي باربيه ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

ويأتي تنظيم الورشة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار سعي الدولة لنشر الوعي حول معرفة القانون الدولي الإنساني ومبادئه وغاياته، ويعكس انعقادها بمشاركة أكثر من 100 شخص يمثلون نحو 70 دولة، حرص الإمارات على تطبيق التزاماتها الدولية الإنسانية. وقال اللواء الركن طيار مبارك علي عبدالله النيادي: «إن توقيع هذه المذكرة يهدف إلى توسيع آفاق التعاون في مجال القانون الدولي الإنساني وتبادل التجارب والمعرفة وتعزيز العلاقات بين وزارة الدفاع والمنظمة الدولية للصليب الأحمر».

ومن جانبها أكدت صوفي باربيه: «أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة لتعزيز العلاقة المهمة بين اللجنة الدولية والسلطات الوطنية في دولة الإمارات بما في ذلك وزارة الدفاع، ويعتبر تنظيم ورشة العمل «SWIRMO» في الإمارات خطوة فعالة نحو الجهود الرامية إلى تعزيز احترام وتطبيق قانون النزاعات المسلحة».