دورة لـ«شرطة المستقبل» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

شهد العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان انطلاق فعاليات الدورة الصيفية التاسعة عشرة لطلبة المدارس «شرطة المستقبل»، والتي ينظمها معهد التدريب في شرطة عجمان خلال فترة الإجازة الصيفية لطلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12-17 سنة من الذين اجتازوا مرحلتهم الدراسية بنجاح خلال هذا العـام، للطلبة المواطنين في مركز شباب عجمان، ولأول مرة في الدولة للطالبات في جمعية عجمان الثقافية الاجتماعية بمنطقة مشيرف، حيث بلغ عدد المشاركين 300 طالــــب و100 طالبـــة.