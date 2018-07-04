«محاكم دبي» تطلع على تجربة البلدية في إدارة المعرفة والإبداع

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من دائرة محاكم دبي، إدارة المعرفة والإبداع في بلدية دبي، للاطلاع على أفضل ممارسات البلدية في مجال نقل المعرفة وكيفية إدارة الموقع الإلكتروني الداخلي والخارجي للدائرة.

وقد استقبل الوفد مريم بن فهد مدير إدارة المعرفة والإبداع بالبلدية وأطلعته على المهام الرئيسية المطلوبة والمؤشرات التي يتم قياسها بشكل دوري، ودور الإدارة في تحقيق رؤية البلدية من خلال الهدف الاستراتيجي (بلدية رائدة ومبتكرة عالمياً) وكيفية تحقيق معدل كبير في زيادة الملكية الفكرية والحصول على جوائز ذات قيمة عالمية.

واستمع الوفد إلى شرح من المهندس محمد أحمد اللوز رئيس قسم التبادل المعرفي بالإدارة عن تفاصيل سياسة القسم في كيفية إدارة بوابة المعرفة والابتكار، وكذلك الاستماع إلى كيفية الاستفادة من المعارف الموجودة في البلدية وكيف يمكن الرجوع لها وقت الحاجة من خلال البوابة ومساهمة بوابة المعرفة في زيادة الوعي والتعرف على المهام المختلفة في البلدية.

كما تم الاطلاع على الآلية التي تدير بها بلدية دبي موقعها الإلكتروني الخارجي، وكيف يتم تصنيف وطرح المواضيع الهامة للمتعاملين، وما هي التقارير التي يتم الرجوع لها للتعرف على عدد الزوار وما هي أكثر الصفحات التي تتم زيارتها.

وضم وفد محاكم دبي خليفة المحرزي رئيس قسم إدارة المعرفة، وهدى عبدالرحمن رئيس شعبة العناية بالمتعاملين، وآمنة المدثر رئيس شعبة المعرفة الخارجية، ومحمد شوقي مبرمج أول بالمحاكم.