شرطة أبوظبي تطّلع على «إدارة الأزمات» بفرنسا

المصدر: أبوظبي - البيان

اطّلع وفد من شرطة أبوظبي على مهام وممارسات الشرطة الفرنسية في التعامل مع الأزمات والطوارئ وفق أفضل الممارسات المتطورة، خلال زيارته للإدارات التابعة للشرطة في باريس ومارسيليا وليل.

وقال العميد سهيل سعيد الخييلي مدير مديرية شرطة العاصمة رئيس الوفد، إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التدريبية والشرطية، والاطلاع والتعرف إلى طبيعة عمل ومهام الإدارات الشرطية والأمنية الفرنسية، إلى جانب آليات عملها في إدارة الأحداث الأمنية.

وحضر الوفد تمريناً وعرضاً ميدانياً أظهر المستوى العالي للقدرات والمهارات التي يتمتع بها رجال قوات الأمن الخاصة الفرنسية في تنفيذ مهامهم لمكافحة الإرهاب وإبطال وإزالة المتفجرات.

كما تعرّف إلى إجراءات الاستجابة الوطنية للأحداث الأمنية الطارئة وكيفية التعامل معها وإدارتها.