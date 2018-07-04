«الخارجية» وشرطة أبوظبي تطلقان حملة «إرشادات السفر»

المصدر: ■أبوظبي - وام

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالشراكة والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حملة «إرشادات السفر» التي تعنى بالسفر الآمن وقضاء إجازة سياحية سعيدة.

وتمثل المبادرة نتاجاً للتعاون المشترك بين الجانبين وتقوم على تضافر الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز مفهوم السفر الآمن، وتأمين الأمن والسلامة الشخصية لمواطني الدولة وممتلكاتهم أثناء سفرهم وتواجدهم خارج الدولة.

وتتضمن الحملة حزمة نصائح وإرشادات عامة مشتركة حول اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية التي تعزز الحماية الأمنية للمواطنين في الخارج، وكذلك توعية أفراد المجتمع بضرورة تأمين المساكن داخل الدولة في موسم الإجازة الصيفية، بما يضمن سلامتهم وحماية أموالهم وممتلكاتهم من السرقات أو إساءة الاستخدام.

وقال راشد علي الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين بالوزارة: «إن إطلاق الحملة يأتي انطلاقاً من الحرص على ضمان سلامة مواطني الدولة، وتأمين ممتلكاتهم، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها».

تحذيرات

وأكد الظاهري أهمية اطلاع مواطني الدولة الراغبين في السفر على إرشادات ونصائح السفر، والاطلاع على جدول تحذيرات السفر، وما قد يطرأ عليه من تحديثات.

وحث الظاهري مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى التسجيل في خدمة «تواجدي»، وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أو التطبيق الذكي للوزارة «UAEMOFA».ومن جانبه، أكد العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز تعاونها المؤسسي مع الوزارات والجهات كافة، بما يضمن خدمة المتعاملين، مشيراً إلى أن حملة «إرشادات السفر»، تستهدف ضمان وسلامة المسافرين.