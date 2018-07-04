تخريج الدفعة الثامنة لأطفال حضانة «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت هيئة الطرق والمواصلات بتخريج الدفعة الثامنة من أطفال حضانتها والبالغ عددهم 26 طفلاً، وهي حضانة أسستها الهيئة لأبناء موظفاتها منذ عام 2010.

وذلك إيماناً من مسؤوليتها المؤسسية تجاههن في سبيل رفع مستوى الرضا الوظيفي فيما بينهن.

وجاء الحفل الذي تم تنظيمه مؤخراً، على مسرح الهيئة بباقة مميزة من الفعاليات منها عرض فيديو للقطات عن مشاركة الأطفال بفعالية اليوم العالمي للمرأة ويوم الطبيعة التي من خلالها تم إحضار مجموعة من الحيوانات الأليفة إلى الحضانة، وغيرها من الفعاليات التي اتسمت بالمرح، تخللها توزيع شهادات التخرج.

رؤية

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات، أن حضانة الهيئة خرّجت ما يقارب 200 طفل، منذ تأسيسها حتى العام الجاري، وهو ما يعكس مواكبتها لرؤية القيادة العليا بأهمية تحقيق التوازن بين الأسرة والحياة العملية للموظفين.

وأضافت، أنه انطلاقاً من الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وتوجيهات مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة، سوف يتم اجراء توسعة للحضانة لاستقبال أعداد أطفال أكثر لما يقارب 120 طفلاً، وذلك في نوفمبر المقبل.