«إقامة دبي» و«الطيران المدني السعودي» تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني والجوازات في المملكة العربية السعودية، برئاسة اللواء متقاعد هزاع بن فارس العتيبي، مدير الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، في زيارة تأتي بناء على مخرجات خلوة الحزم التي عقدت في شهر أبريل من عام 2016.

والتي تهدف إلى التكامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتعزيز التعاون في المجال الجوي والبحري والبري، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الأخوي بين البلدين في الجوانب المشتركة،

حضر الاستقبال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة، والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لشؤون الدعم المؤسسي، والعميد عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد أحمد محمد المهيري، مساعد المدير العام لقطاع الجنسية وجوازات السفر، والمستشار القانوني العميد علي عجيف الزعابي، والعقيد الدكتور عمر علي الشامسي مساعد المدير العام لأذونات الدخول والإقامة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجهتين.

تعزيز

ورحب اللواء محمد المري في بداية اللقاء بالوفد السعودي قائلاً: «يشرفنا زيارة إخواننا من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية حيث إن مثل هذه الزيارات تعزز من التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، مما يعود بالنفع على البلدين».

واستعرضت إقامة دبي خلال اللقاء استراتيجية ورؤية وخطط ومشاريع ومبادرات إقامة دبي، ولاسيما الخدمات الذكية التي أصبحت جزءا رئيسياً من استراتيجيات الدولة كما تم إطلاع الوفد على تجربة الإدارة في مشروع دليل المفاتيح العامة (pkd) لوثائق السفر المقروءة آلياً، و تم الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في الإدارة.

جولات

وشملت الزيارة جولة ميدانية على قطاعات إقامة دبي، اطلع الوفد خلالها على الخدمات والعمليات الرئيسية المتنوعة التي توفرها الإدارة للجمهور. حيث بدأت الجولة من مكتبة رواق، وقد تم إطلاع الوفد على الكتب القيمة التي تحتويها المكتبة بالإضافة إلى المكتبة الإلكترونية التي تضم موسوعة ضخمة من الكتب التي تثري معارف الموظفين وتصقل مهاراتهم الفكرية والمعرفية، وانتقل بعدها الوفد إلى قطاع أذونات الدخول والإقامة حيث اطلع خلالها على إجراءات العمل والخدمات المقدمة، ومن ثم انتقل بعدها إلى متحف الدانة حيث اطلع على جوازات السفر والوثائق القديمة لمواطني إمارات الدولة.

كما اطلع بعدها على تجهيزات مركز الابتكار والإبداع وتعرف على أحدث الابتكارات، واطلع بعدها الوفد على قاعات التدريب الخاصة بإقامة دبي التي تستوعب عدد 100موظف يوميا.

وعقب ذلك قام اللواء محمد المري باصطحاب الوفد السعودي في جولة ميدانية إلى مركز خدمات آمر والتعرف على آلية عمل المركز، ومن ثم انتقل مع الوفد إلى مطار دبي الدولي، للتعرف عن قرب على سير عمل مأموري الجوازات والبوابات الذكية وغرفة العمليات ومركز فحص الوثائق، وقد استمع الوفد خلال الجولة إلى شرح عن أبرز المستجدات والمشاريع التي يتم تطبيقها في المطارات والتشريعات المستقبلية.