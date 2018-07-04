إطلاق المرحلة الثانية من «بيئة عمل صحية وإيجابية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بإدارة التثقيف والتعزيز الصحي المرحلة الـ 2 من مبادرة «بيئة عمل صحية وإيجابية لعام 2018» في مقر وزارة تطوير البنية التحتية بدبي، والذي يخدم التوجه الحكومي لتحقيق السعادة والإيجابية والهدف من المبادرة خلق بيئة داعمة للصحة. وتستهدف المبادرة موظفي 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية في أنحاء الدولة.

وتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية.

وتتضمن الفعاليات فحوصات طبية للموظفين تشمل فحص السكر التراكمي وضغط الدم وأول أكسيد الكربون والكولسترول وفحص كتلة الجسم وتقديم الاستشارات الطبية.